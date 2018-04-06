Смотровая башня Ретиро открывается спустя 30 лет

Началась предварительная запись на экскурсии на смотровую башню в парке Ретиро в Мадриде, с которой открывается уникальный вид на город.

Башня откроет свои двери для посетителей 25 апреля. Забронировать билет на экскурсию можно с 3 апреля.

Высота башни, расположенной у пруда, составляет более 20 м. Во время визита можно будет подняться к самому памятнику Альфонсо XII, установленному наверху.

Вплоть до конца августа будет проводиться по 4 экскурсии в неделю: в субботу утром в 11:00 и в 11:30 и в среду вечером в 18:00 и 18:30. Длительность экскурсии – 30 минут. Начиная с сентября, планируется добавить ещё две экскурсии по средам в 19:00 и по субботам в 12:00.

Архитектурный памятник датируется концом XIX века. Для посетителей он был открыт лишь непродолжительное время в 1980-е годы. Реставрационные работы обошлись городским властям в более чем 280 тысяч евро.