Самый узкий отель мира находится в Гранаде

Отель Molinos, расположенный на одноимённой улице неподалёку от Альгамбры в Гранаде, занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый узкий отель в мире.

Рекорд был зарегистрирован ещё 22 года назад и до сих пор не побит. Ширина фасада здания варьируется от 5 м в самом узком месте до 5,2 м – в самом широком.

В Molinos 3 этажа, где разместилось 9 современных номеров. Несмотря на особенности отеля, в номерах есть всё необходимое и нет ощущения тесноты.

В гостинице не хватило места для лифта, но есть несколько лестниц, которые подчёркивают форму здания. Всё свободное пространство используется как можно более функционально: например, лобби одновременно служит столовой для завтрака.

Несмотря на ограниченные площади, на крыше расположилась терраса, с которой открывается живописный вид на достопримечательности Гранады: Сьерра-Неваду, кафедральный собор, Альгамбру, районы Альбайсин и Реалехо.