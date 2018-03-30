В Галисии предлагают «цифровой детокс» во время отпуска

Испанцы в среднем проводят три часа в день за своими электронными устройствами, при чём среди населения младше 25 лет эта цифра значительно выше. К тому же, исследования подтверждают, что шесть из десяти испанцев уделяют гаджетам одинаковое количество времени, независимо от того в отпуске они или нет. Отели пытаются удовлетворить потребность клиентов в том, чтобы отвлечься от круговорота дел, и предлагают номера без WiFi и мобильной связи.

В Галисии, небольшие сельские отели предоставляют возможность сблизиться с природой, отдалившись от технологий.

Так, в Сервантесе (Луго) «цифровой детокс» предлагает комплекс O Crego, где связь полностью отсутствует. Хозяева традиционной усадьбы отмечают, что их гостиница входит в 1% территории вне зоны доступа и обещают, что здесь ничто не будет отвлекать постояльцев от отдыха.

В другой галисийской усадьбе A Pedreira в Кунтисе (Понтеведра) связь с цивилизацией есть лишь частично: WiFi доступен только в общественных зонах.