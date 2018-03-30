Астурийский пейзаж победил в конкурсе самых живописных уголков Испании

Снимок, сделанный в особой охранной зоне Пенья-Урбина в Лене (Астурия), стал победителем фотоконкурса «Самый красивый уголок», организованного сетью Natura 2000, объединяющей заповедные зоны Евросоюза.

Конкурс прошёл под эгидой проекта Life + Infonatur 2000, запущенного пять лет назад для продвижения сети охранных участков Natura 2000 в Испании. Фотография Сесилии Уэртас «Удивительный момент» получила 57 909 голосов.

Второе место с 52,8 тыс. голосов занял снимок «Восточная гора» Эвы Сердио, сделанный в охраняемой зоне реки Асон (Кантабрия).

На третьем месте - фото «Пиорналь», на котором запечатлён пейзаж в Эстремадуре (23 тыс. голосов).

За победу в фотоконкурсе сражались 20 снимков. Лучшие фото были выбраны путём народного голосования на странице проекта Infonatur в Twitter. В нём в период с 16 по 26 марта принимали участие представители местных администраций и обычные граждане.

На снимке-победителе изображён пейзаж в Природном парке и биосферном заповеднике Лас-Убиньяс - Ла-Меса. На фото виден холм Бранья-Фоксон и вершина Пенья-Убинья - одна из шести вершин этого горного массива, высота которых превышает 2 тысячи метров.