Испанские и европейские политики проводят выходные на Канарах

Экс-председатель испанского правительства и бывший лидер Социалистической рабочей партии Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро не в первый раз проводит отпуск на Лансароте. Он поселился в комплексе Island Homes, расположенном у пляжа Фамара, который считается одним из лучших на острове.

Нынешний лидер испанских социалистов Педро Санчес также приехал на Пасху на Канары, но его выбор пал на другой остров – Тенерифе, где он отдыхает с семьёй и друзьями.

Канарские острова пользуются популярностью не только среди испанских, но и среди других европейских политиков. Так, канцлер Германии Ангела Меркель много лет отдыхает на Гомере, и на этот раз вновь приехала на выходные на этот остров.