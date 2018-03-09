В Эстремадуре выпустили гид с информацией о цветении черешни

Новый путеводитель был издан по случаю проведения праздника «Весна и черешня в цвету 2018». Он содержит полезные советы о туристических маршрутах и информацию о достопримечательностях.

В центре сообщают, что с каждым годом им всё чаще поступают вопросы о цветении черешни. В связи с этим было принято решение публиковать эту информацию в официальном блоге праздника, на сайте туристического центра и в мобильном приложении.

Самая актуальная информация о цветении черешни была получена на прошлой неделе. В период цветения планируется обновлять данные о цветении каждые 24 часа и публиковать свежие фотографии.

Эксперты подчёркивают, что цветение зависит от погодных условий, но, как правило, оно выпадает на период с 20 марта по 10 апреля. К тому же, цветение происходит не в одно время: сначала оно начинается в равнинных частях комарки, а позже черешня зацветает в более гористой и холодной местности.

Праздник «Весна и черешни в цвету 2018» проходит с 17 марта по 3 мая и включает три этапа: «Пробуждение долины» 17-22 марта, «Черешня в цвету» 23 марта-8 апреля, и «Дождь из лепестков» 9 апреля-3 мая.