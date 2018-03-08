Из-за женской забастовки в Испании отменили 300 поездов

Испанский железнодорожный оператор Renfe был вынужден отменить 8 марта 105 поездов AVE и дальнего следования, а также 199 поездов региональных линий, в связи с проведением феминистками забастовки по случаю Международного женского дня.

Как сообщается на официальном сайте Renfe, в соответствии с установленными Министерством развития нормами, в четверг ходить 271 из 375 высокоскоростных составов и поездов дальнего следования и 369 из 568 региональных поездов.

В случае с пригородными поездами в час-пик гарантируется движение 75% составов, в остальное время – 50%. Доля грузовых поездов будет составлять не менее 25%.

Пассажирам, у которых были запланированы поездки на поездах, которые подлежат отмене, предлагается воспользоваться другими поездами в тот же день, сдать билет или поменять его на другую дату без доплаты.