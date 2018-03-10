В Жироне в июле пройдёт фестиваль фейерверков

Шоу будут давать на пляже каждый вечер в 22:30. В марте будет открыта регистрация для иностранных команд пиротехников, желающих принять участие в конкурсе. Эксперты отберут лучшие заявки, и команды, прошедшие отбор, получат по 19 тысяч евро. Победитель получит в награду дополнительные 6 тысяч евро, а за второе место полагается 2 тысячи. Победившая команда также получит возможность выступить на праздниках в честь покровителя Жироны Святого Нарцисса и святой мученицы Христины в Льорет-де-Мар.

Международный фестиваль фейерверков в этом году планируется внести в каталог праздников, являющихся каталонским наследием. Также совместно с мэрией Таррагоны разрабатывается проект по созданию Международной премии фейерверков Каталонии.