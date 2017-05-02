В Эстремадуре пройдет большая выставка хамона

Около 20 000 человек посетят XVIII Выставку хамона, которая пройдет в городе Херес-де-лос-Кабальерос (Эстремадура) с 4 по 7 мая, сообщают информационные агентства Испании. По словам мэра муниципалитета Вирхинии Боральо, основная задача мероприятия заключается в том, чтобы привлечь основные компании, работающие в сфере производства иберийского хамона, а также познакомить публику с этим "звездным продуктом" региона.

Мероприятие посетят профессионалы местного и международного масштаба. Они примут участие в "Обратных торговых миссиях", организованных государственной компанией Extremadura Avante. Их целью является развитие и укрепление коммерческих отношений. Помимо этого, гостей ждут кулинарный шоу-класс от победителя третьего сезона телешоу Masterchef Карлоса Мальдонадо, а также курсы дегустации хамона в сочетании с вином и традиционный конкурс специалистов по нарезке этого продукта. Развлекательная часть программы включает в себя выступление группы Liverpool и выставку фотографии. Самых маленьких гостей ждет мастер-класс о хамоне, организованный директором Школы потребления Сантоса Вильяфаины. Он намерен научить детей разбираться в продукте.