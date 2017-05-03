На Майорке собираются штрафовать туристов за строительство замков из песка

В Магалуфе (Майорка) туристов, пойманных за строительством "песчаных конструкций", оштрафуют на 100 евро. Эта идея принадлежит администрации муниципалитета Кальвия, которая составила список из 109 видов нарушений в попытке навести порядок на острове Майорка. Так, в данном районе теперь запрещено, например, срывать цветы, пить воду непосредственно из общественных фонтанчиков и выливать грязную воду под деревья.

Некоторые меры действительно работают, однако многие из местных жителей считают, что власти уделяют внимание не тем проблемам, в то время как ситуация с проституцией и нападениями грабителей остается неизменной.

Кампанию по улучшению имиджа курорта администрация Кальвии начала в 2014 году, пообещав, что Магалуф превратится в "зону отдыха зрелых туристов", где не будет "общественных беспорядков".