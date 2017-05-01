В Вальядолиде открыли маршрут закусок-тапас из спаржи

В Вальядолиде 1 мая открылся I Маршрут закусок тапас. До 14 мая в 25 барах и ресторанах города можно найти буклеты с картой, где отмечены все точки. Это заведения La Garrocha, Majao de Sebi, Chuchi Martín, 5 Gustos, La Cotorra, Belmondo, La Atrevida, Montellén, La Viña de Patxi, Corinto Gastrolounge, Hermanos Hoyos, La Provinciana, El Almancén, Jero, Trasto, La Taberna del Herrero, Microbodega Urbana, Don Bacalao, Los Zagales, Glocal Cooking, El Cerezal, Ríoluz и Aquarium Sabores. В них гости смогут найти буклеты с картой, где будут отмечены все вышеперечисленные точки.

Помимо этого, в день начала маршрута станет доступным мобильное предложение для телефонов на базе платформ iOS и Android, которое будет включать в себя сведения о предлагаемых закусках. С его помощью пользователи получат прямой доступ к карте с указаниями маршрутов до тех или иных заведений, а также возможность проголосовать за лучшую закуску. Те, кто сделает это, автоматически станут участниками розыгрыша ужина на двоих.

Для того, чтобы отдать свой голос за то или иное блюдо, пользователь должен попробовать закуски минимум в восьми из заведений списка. Владелец заведения, где готовят лучшие закуски тапас, сможет провести кулинарный шоу-класс в международной кулинарной школе Fernando Pérez (Вальядолид).