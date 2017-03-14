В дни Праздника цветения черешни в Эстремадуре запустят бесплатные автобусы

По случаю Праздника цветения черешни в районе Валье-дель-Херте (Эстремадура) будут организованы четыре бесплатных автобусных маршрута, сообщают информационные агентства Испании. Воспользоваться ими можно будет 1, 8, 13, 14 и 15 апреля с 11:00 до 20:00. Все четыре маршрута связаны между собой, поэтому гости долины смогут утром оставить автомобиль на парковке и перемещаться между городками долины на автобусах.

Транспорт будет курсировать на следующих направлениях: Торнавакас – Кабесуэла-дель-Валье, Собрание Кооперативов (Agrupación de Cooperativas) – Кабесуэла-дель-Валье, Собрание Кооперативов – Ребольяр – Эль-Торно – Рехино и Собрание Кооперативов – Касас-дель-Кастаньяр – Кабреро – Баррадо – Пиорналь – Вальдастильяс – Собрание Кооперативов. С расписанием движения можно ознакомиться на официальном сайте департамента туризма Валье-дель-Херте, в блоге Праздника цветения черешни и с помощью бесплатного мобильного приложения для устройств на базе iOS и Android.

Местные власти хотят познакомить гостей региона с праздником цветения черешни и предоставить им возможность посещения сразу нескольких населенных пунктов, а также обеспечить транспорт к местам проведения различных мероприятий в рамках официальной программы и разгрузить дорожное движение. Помимо этого, в каждом из 11 муниципалитетов района Валье-дель-Херте будут оборудованы общественные парковочные зоны и пункты туристической информации.

Начало официальной программе Праздника цветения черешни положит солнцестояние 19 марта. Продлится праздник до 6 мая и будет поделен на три блока: «Пробуждение Долины» (с 19 по 30 марта), «Черешня в цвету» (31 марта – 8 апреля) и «Дождь лепестков» (9 апреля – 6 мая). Практическую информацию, советы, сведения о состоянии цветения и другие детали можно найти в официальном блоге мероприятия http://primaveraycerezoenflor.blogspot.com.