Дом бывшего лидера Каталонии Луиса Компаниса может превратиться в документационный центр

Родной дом каталонского политического деятеля XX века Луиса Компаниса, расположенный в местечке Эль-Таррос в муниципалитете Торнабоус, может превратиться в документационный центр. Компанис занимал пост председателя регионального правительства. Он был расстрелян в замке Монжуик 15 октября 1940 года.

С соответствующим предложением выступил мэр города Амадеу Рос. В настоящее время дом принадлежит проживающему в Мексике внучатому племяннику Компаниса, который намерен продать его, но хочет избежать передачи объекта в частные руки. В ближайшие недели Рос намерен встретиться с ним и обсудить детали. Свое предложение он передал в Правительство Каталонии и Районный совет для возможного привлечения обеих организаций к реализации проекта.

"Это огромный трехэтажный дом площадью 1 800 квадратных метров. Мы намерены потратить как можно меньше, но зданию необходимы некоторые ремонтные работы", объяснил Рос. Градоначальник планирует принять какое-либо решение касательно его будущего в апреле.

У памятника Луису Компанису в Эль-Тарросе обычно собираются представители различных организаций и сепаратистиких партий. Как правило, это происходит 15 в годовщину его смерти 15 октября и в Национальный день Каталонии 11 сентября. В музейном центре имени политика можно увидеть перманентную экспозицию, включающую в себя аудиовизуальные материалы, документы и книги о его жизни.