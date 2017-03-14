Власти Ибицы займутся продвижением велнес-туризма

Фонд туристического продвижения и Совет острова Ибица разработали новый проект Ibiza Es Wellness для популяризации туризма, связанного с красотой и здоровьем. "Ибица богата природными ресурсами и обладает магнетической привлекательностью. На острове работает множество компаний, деятельность которых связана со сферой велнес и здоровым образом жизни", - отметил директор департамента туризма Висент Торрес Феррер в ходе презентации проекта на выставке ITB в Берлине.

Основная задача нового плана заключается в том, чтобы познакомить публику с существующими в секторе компаниями и продуктами, а также поспособствовать развитию специализированного туризма, снизить влияние фактора сезонности, обеспечить стабилизацию профессиональной деятельности и превратить остров в образец устойчивого развития. В рамках данного проекта власти Ибицы намерены привлечь качественный туризм.

Представители администрации считают остров идеальным направлением для велнес-путешествий в силу наличия необходимых для этого природных и туристических элементов, в том числе климата, сочетания пляжа и гор, местной культуры и традиций использования самого острова как источника оздоровления, берущих свое начало еще со времен финикийцев, свободного и творческого местного духа, а также естественных ресурсов и местных продуктов.

К платформе Ibiza Es Wellness уже присоединились 226 фирм, относящихся к 16 различным категориям. В их числе – отели, СПА, центры агротуризма, ретриты и оздоровительные программы, рестораны здорового питания, магазины местных продуктов, экофермы, спортивные клубы, фитнес-центры и многие другие.