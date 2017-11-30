В Дении появится Международный гастрономический центр

В скором времени в Дении (Аликанте) появится Международный гастрономический центр, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления главы регионального департамента туризма Франсеска Коломера. По словам чиновника, его ведомство ведет работу по запуску данной инициативы совместно с мэрией города, а также представителями университетской среды, шеф-поварами и производителями.

Коломер заверил, что новый комплекс «станет центром средиземноморской гастрономии, охраны и продвижения местной кухни, а также инноваций и развития проектов, которые позволят нам оставаться в авангарде». Он также подчеркнул, что креативность местной кухни получила признание на уровне ЮНЕСКО, и добавил, что «Дения олицетворяет собой такую основополагающую ценность Средиземноморья, как гостеприимство, и делает ставку на инновации в сфере туризма, сохраняя при этом свои традиции». Чиновник напомнил, что в 2017 году в городе прошел ряд важных тематических мероприятий, особенно заметным среди которых был фестиваль DNA, объединивший известных шеф-поваров, производителей, ремесленников и других профессионалов гастрономической сферы.

В свою очередь, мэр Дении Висент Гримальт также подчеркнул «необходимость делать ставку на местные продукты и традиционную кухню» и поблагодарил Бюро Валенсии по вопросам туризма за содействие в продвижении туризма. Гримальт отметил, что «91% мероприятий данной сферы в комарке Марина-Альта связаны с гастрономией, которая, в свою очередь, является основным активом основанной на туризме развивающейся экономики». Гримальт также высказался в пользу «работы над устранением фактора сезонности и созданием благосостояния в течение всего года» и особо подчеркнул важность создания и сохранения «местных продуктов, земель и ландшафтов».