Берега Ибицы покрылись влажными салфетками

Влажные салфетки превратились в серьезную проблему для побережья Ибицы, пишет газета El País. Огромное количество отходов подобного рода привело к сбоям в работе насосной станции Кало-де-с’Оли в муниципалитете Сан-Хосе: скопившиеся отходы вызвали засор слива, в результате чего фекалии и огромное количество влажных салфеток попали в море и на береговую линию. Правительство Балеарских островов заявило, что решить эту проблему не в его силах, и призвало население не выбрасывать салфетки в унитаз.

По словам советника по вопросам общественных работ и водоснабжения Анхеля Луиса Герреро, столь масштабные происшествия случаются нечасто, однако это уже не первый подобный эпизод. Со станции Кало-де-с’Оли, находящейся под управлением компании Abaqua, сточные воды попадают в очистительные сооружения. Если один из насосов засоряется, нарушается работа всей системы, слив заполняется и отходы попадают в море. Проблема в этом случае кроется не в насосах, а в самом факте использования салфеток, которые не разлагаются в воде.

Подобные отходы стали для острова серьезной проблемой. Пять лет назад представители компании Aqualia заявляли, что они являются основной причиной нарушений в работе насосных станций. По сей граждан активно призывают не выбрасывать в унитазы салфетки, гигиенические прокладки, презервативы и ватные палочки, так как материалы, из которых они производятся, приводят к засору труб. Иных путей решения данного вопроса попросту нет, так как они не являются биоразлагаемыми.

Ибица – не единственное место, где наблюдаются столь малоприятные тенденции. В октябре одна из основных труб, по которым качаются сточные воды Валенсии, оказалась закупорена километровой пробкой мусора весом более 1 000 тонн. За месяц до этого засор объемом 75 кубометров и длиной более 100 метров закупорил систему сбора сточных вод в Сан-Себастьяне.