Iberia Express устраивает распродажу билетов по 5 евро

Лоукостеру Iberia Express исполняется 5 лет, и в честь этого события авиакомпания проводит беспрецедентную распродажу 5 тысяч билетов по цене 5 евро. Кроме того, авиалинии объявила о запуске двух новых направлений будущим летом: в Палермо (Италия) и на остров Миконос (Греция).

Распродажа стартует 29 ноября и продолжится 48 часов. В акции участвуют более 40 направлений.

По случаю пятилетия авиалиний в Мадриде прошло мероприятие, на котором руководство компании отметило достижения за годы работы. За пять лет Iberia Express выполнила 160 тысяч полётов, её услугами воспользовался 21 миллион пассажиров. На протяжении трёх лет испанский лоукостер возглавляет рейтинг самых пунктуальных бюджетных авиакомпаний мира.