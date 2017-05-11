В Бильбао хотят построить плавучий развлекательный центр

Компания Oliver Design, которая специализируется на судостроительном дизайне, представила проект большого плавучего тематического парка Bilbao Sea Park. По замыслу авторов проекта, объект должен разместиться в районе Морского музея Museo Marítimo Ría de Bilbao.

Длина плавучего комплекса должна превысить 100 метров. На нем разместятся отель, рестораны, дискотека, аквапарк, спа-центр. Основатель компании Хайме Оливер считает, что этот комплекс станет новым центром притяжения для туристов.

Bilbao Sea Park будет максимально автономным сооружением, способным самостоятельно обеспечить себя водой и электроэнергией. Для этого в комплексе будет оборудована станция переработки дождевой воды и установлены солнечные панели.