Испания признана страной с самой развитой туристической отраслью в мире

Эксперты Всемирного экономического форума составили рейтинг стран, где хорошо развит туризм. В 2017 году самой развитой туристической отраслью может гордиться Испания.

Согласно исследованию Travel and Tourism Competitiveness Report, второе место занимает Франция, а на третьем месте - Германия. В первую десятку также вошли Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. Россия - лишь на 43 месте.

Рейтинг составлялся на основании разных критериев. Среди них - открытость государства, уровень развития инфраструктуры и авиасообщения, природные и культурные достопримечательности, безопасность и т.д.