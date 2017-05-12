Компания Sercotel открыла новый отель на побережье Коста-Дорада

Четырехзвездочный Sercotel Cunit Suites and Spa расположен прямо возле моря. В нем 32 номера категории "сьют" - с одной и двумя спальнями. Самые просторные номера рассчитаны на шесть человек. В гостинице можно останавливаться с домашними животными. Есть бассейн, спа-центр, парковка, игровая зона, бар и ресторан со средиземноморской кухней.

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