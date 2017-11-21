В Барселоне запретят конные повозки

С 1 июня 2018 года в Барселоне будет запрещено движение конных повозок, сообщают информационные агентства региона. Соответствующее заявление представители мэрии озвучили на заседании комиссии по вопросам экологии, урбанистики и мобильности. Срок действия недавно перезаключенного договора, который разрешает перемещения повозок в каталонской столице повозки, истечет в мае.

"Барселона – город, настроенный дружественно по отношению к животным. Сегодня мы заявляем, что с 1 июня 2018 года здесь больше не будет ни одной конной повозки", - объяснила заместитель мэра Жанет Санс в своем аккаунте в Twitter. Единственным исключением из этого правила станут традиционные праздники, например, Сан-Медир и Трес-Томбс.

Летом 2016 года прямо на улице умерла лошадь, перевозившая туристов в пролетке. Этот случай стал поводом для дискуссий на тему допустимости использования подобного транспорта в городе, который обозначил себя как "Друга животных".