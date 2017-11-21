Ресторан Alkimia в Барселоне признан лучшим дизайнерским заведением

Расположенный в Барселоне ресторан Alkimia шеф-повара Жорди Вила удостоился престижной британской премии SBID 2017 International Desing Adwards как лучшее дизайнерское заведение, пишет La Vanguardia. Кроме того, некоторое время назад он также был признан лучшим авторским рестораном по версии Итальянского национального института архитектуры. Участие Alkimia в этом конкурсе стало возможным благодаря тому, что одним из авторов проекта ресторана был глава бюро External Reference Кармело Заппулла, итальянский архитектор, проживающий в Барселоне. Вместе с ним над дизайном также работал арт-директор заведения Чу Урос.

Оба художника отмечают, что главную роль в интерьере играет входная зона, где центральное место занимают пробирки. Кроме того, она помогает понять концепцию остальных пространств. Дизайнеры подчеркивают, что работа над рестораном в целом была крайне непростой задачей: "На тот момент помещение стояло закрытым около 50 лет. Для нас было большим сюрпризом обнаружить на потолках столь хорошо сохранившися фрески", - отметил Урос.

"Alkimia – уникальный проект. Мы должны были создать постоянный диалог между традициями, которые олицетворяла архитектура самого здания, и современным интерьером, основанным на постоянно трансформирующихся переменных", - объяснил Заппулла. Так, например, освещение в залах ресторана меняется в зависимости от времени года.

Еще одним мощным источником вдохновения для дизайнеров послужил морской мир. "Многие из ингредиентов, которые Вила использует в своей кухне, также происходят из морской среды, поэтому мы попытались создать элементы, которые соединили бы пространства ресторана между собой", - отметил Заппулла.

Важнейшее место в концепции ресторана занимают новейшие технологии: в Alkimia можно увидеть видеомаппинг, геометрические элементы, вырезанные с помощью лазера, и множество других деталей. При этом современность здесь успешно сочетается с традициями, которые олицетворяют собой витражи или созданные вручную конструкции из алюминия.