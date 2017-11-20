City Sightseeing предлагает бесплатные туры в честь 25-летия Севильской трамвайной компании

City Sightseeing Sevilla запускает промо-акцию «Узнай свой город», в рамках которой запланированы бесплатные туры на экскурсионных панорамных автобусах по столице Андалусии, ориентированные, в первую очередь, на фонды, ассоциации пожилых людей, неправительственные организации и другие объединения и коллективы. Акция приурочена к 25-летнему юбилею Севильской трамвайной компании, которая была основана в 1992 году.

Специальное предложение действует до 15 марта 2018 года. Как сообщает Europa Press, бесплатные экскурсии будут проводиться каждый вторник, среду и четверг в 17:00 с выездом от башни Torre del Oro. Размер группы не должен превышать 30 человек. В день будет проводиться по одному такому туру.

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо отправить заявку на электронный адрес conocetuciudad@city-ss.com с указанием желаемой даты, количества человек и названия организации.