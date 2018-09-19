В Астурии пройдёт III Национальный конгресс экотуризма

С 13 по 15 ноября Княжество Астурия будет принимать III Национальный конгресс экотуризма, местом проведения которого был выбран биосферный заповедник Муниэльос-Фуэнтес-дель-Нарсеа.

Мероприятие направлено на продвижение экологического туризма, основанного на принципе устойчивости, сохранения и заботы об окружающей среде. По мнению астурийских властей, этот вид туризма представляет собой стратегический продукт, обладающий значительным потенциалом.

В рамках конгресса планируются разнообразные лекции и круглые столы, посвящённые 4 главным темам: нормативная база, связанная с отдыхом на природе, организация развлечений и их продвижение на национальном и международном уровне, реализация продукции и профессиональная подготовка специалистов по экотуризму.

В конгрессе примут участие представители администраций, компаний, туроператоров и экологических организаций. Кроме того, будет организовано пространство, где представители бизнеса смогут обменяться опытом, а также рабочая зона для групп сельского развития, где они смогут обсудить будущие и проанализировать существующие проекты сотрудничества .

Местные власти отмечают, что в Астурии 12,5% территории занимают биосферные заповедники, что свидетельствует о её большом потенциале для активного туризма, который, в свою очередь может стать двигателем экономического и социального развития.