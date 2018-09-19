В отелях Iberostar появились дефибрилляторы

Группа Iberostar установила дефибрилляторы во всех отелях сети в Испании, а также в главном офисе компании на Майорке в целях продвижения концепции здоровой среды и повышения степени подготовленности к форс-мажорным ситуациям.

В рамках инициативы, запущенной два года назад, Iberostar продвигает идею о необходимости наличия подготовленного сценария реагирования на разного рода происшествия, во время которых первая помощь может потребоваться как клиентам, так и сотрудникам. Шанс выжить в случае остановки сердца повышается на 80%, если помощь оказана в течение первой минуты. С каждой последующей минутой вероятность снижается на 10%.

В крупных комплексах Iberostar установлено по два автоматических прибора с соответствующими обозначениями, в небольших отелях – по одному. Кроме того не менее 16 сотрудников каждой гостиницы прошли специальный курс обучения по использованию дефибрилляторов.