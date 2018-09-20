Самолёт British Airways совершил аварийную посадку в Аликанте

Как подтвердили источники в Управлении воздушного транспорта и аэропортов Aena, произошла поломка шасси.

Самолёт должен был следовать по маршруту Аликанте-Лондон. Он взлетел в обычном режиме в 09:30, а спустя несколько минут запросил посадку. Диспетчер дал соответствующее разрешение, и в аэропорту был запущен стандартный для таких случаев протокол. Воздушное судно приземлилось без происшествий, никто не пострадал.

После посадки была начата техническая проверка.