В аэропорту Мадрида в период новогодних праздников возможны забастовки

Сотрудники службы безопасности компании Prosegur, работающие в аэропорту имени Адольфо Суареса Мадрид-Барахас, приняли решение провести частичную забастовку в период с 22 декабря по 8 января.

При этом работники отказались от первого этапа забастовок, который должен был начаться 28 ноября и завершиться 11 декабря, пишет 20 minutos. На собрании 29 ноября 309 из 331 охранника проголосовали за проведение второго этапа забастовок. Что касается вспомогательного персонала, забастовку поддержали 98 из 103 участников голосования.

Таким образом, работа службы безопасности будет приостанавливаться в эти дни с 05:30 до 06:30, с 10:30 до 11:30, с 14:00 до 15:00 и с 19:00 до 20:00.

В профсоюзах отмечают, что переговоры с руководством компании продолжатся. Стороны конфликта встретятся 11 декабря в суде, поскольку Prosegur подала иск о незаконном проведении забастовок.