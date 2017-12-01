Сан-Себастьян занял первое место в мировом рейтинге гастрономических направлений

Британская компания Caterwings представила рейтинг лучших гастрономических направлений для туристов. В первую десятку вошли сразу три испанских города, а возглавил список баскский Сан-Себастьян.

В тройке лучших также оказались Токио и Нью-Йорк. Четвёртое место, по версии британских аналитиков, заняла Барселона. Мадрид уступил Сингапуру и Парижу и расположился на седьмой строчке.

Всего рейтинг Caterwings включает 100 городов мира. При его составлении учитывались 15 разных критериев, в том числе качество продуктов, разнообразие ассортимента, мнения критиков, наличие вегетарианских блюд в меню ресторанов, а также доступность цен для среднестатистического потребителя.