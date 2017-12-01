Улицы андалусского города Сан-Педро-де-Алькантара украсил огромный елочный шар

На улицах одного из городов побережья Коста-дель-Соль появилось необычное рождественское украшение в виде огромного елочного шара. Фигура диаметром 12 метров, подсвечиваемая 70 000 LED-ламп, установлена на улице Маркес-дель-Дуэро. В 18:00 и 20:30 она развлекает прохожих аудиовизуальными шоу под композиции Anthem of Joy Мигеля Риоса и All I want for Christmas is you Мэрайи Кэри.

По словам мэра города Рафаэля Пиньи, основная задача композиции заключается в том, чтобы «компенсировать неэстетичное зрелище проводимых на улице ремонтных работ». Градоначальник также отметил, что алюминиевый шар «станет отличной новогодней достопримечательностью» и окажет положительное влияние на коммерческую сферу города.

Рождественский декор дополняют две елки, установленные на круговых развязках, а также 80 световых арок и 19 уличных ламп, работающих за счет 628 000 LED-ламп.

В рамках праздничной кампании, которая начнется 30 ноября и продлится до 5 января, 16, 22, 23 и 24 декабря, а также 3, 4 и 5 января для проезда закроют улицу Лагаска. Эта инициатива призвана поспособствовать активному рождественскому шопингу в центральной части города. Зимняя развлекательная программа включает в себя парады, детские праздники, бесплатный концерт 22 декабря на улице Гарсия Лорка и два флешмоба 12 и 13 декабря на улице Маркес-дель-Дуэро.

Волхвы же в этом году прибудут в Сан-Педро-де-Алькантара на вертолете и пройдут тем же маршрутом, что и в прошлом году, пролегающим через старый Ярмарочный городок, проспект Пабло Руис Пикассо, улицу Лагаска, проспект Луи Брайля, улицу Пепе Осорио, проспект Ориенталь и площадь Пласа-де-ла-Иглесия.