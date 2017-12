Улицы андалусского города Сан-Педро-де-Алькантара украсил огромный елочный шар

На улицах одного из городов побережья Коста-дель-Соль появилось необычное рождественское украшение в виде огромного елочного шара. Фигура диаметром 12 метров, подсвечиваемая 70 000 LED-ламп, установлена на улице Маркес-дель-Дуэро. В 18:00 и 20:30 она развлекает прохожих аудиовизуальными шоу под композиции Anthem of Joy Мигеля Риоса и All I want for Christmas is you Мэрайи Кэри.