В аэропорту Барселоны построят новое здание

Управление воздушного транспорта и аэропортов Aena приняло решение о строительстве нового здания в аэропорту Барселоны «Эль-Прат».
В планах Aena – возвести дополнительное здание-спутник, а также провести реструктуризацию терминала T1 и взлётно-посадочной зоны. В управлении отмечают что работы могут начаться в 2021-2022 году, а к 2026 их планируется завершить.
Как сообщается в заявлении Aena, открыт конкурс на предоставление технического сопровождения разработки проекта. Сумма контракта составляет 12 млн евро, а продолжительность – 18 месяцев. Контракт включает проектирование здания T1S, реструктуризацию терминала Т1, расширение связующего тоннеля, а также модификацию взлётно-посадочных полос и создание платформы для стоянки самолётов.
К тому же, аэропорт объявил ещё один конкурс – на архитектурное сопровождение. Контракт рассчитан на весь период проведения работ – 48 месяцев.Темы: Туризм Барселона