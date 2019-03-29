Канары и Риоха получают лучшие оценки от туристов в Испании

Канарские острова и Риоха в 2018 году оказались лидерами среди испанских регионов по оценкам, полученным от пользователей портала о путешествиях TripAdvisor.
В целом испанские направления неизменно демонстрируют высокие оценки от путешественников. Средняя оценка страны как туристического направления составляет 4,14 из 5. При этом в 2012 году она находилась на уровне 4,12.
По совокупности показателей Канарские острова и Риоха получили среднюю оценку 4,26 из 5. Риоха, к тому же, поднялась на три строчки в рейтинге автономных сообществ по сравнению с 2017 годом.
Андалусия получила среднюю оценку 4,24 , Эстремадура и Балеарские острова – 4,21.
Самые высокие оценки в Испании получают достопримечательности – 4,38 из 5. Проживание в отелях в среднем оценивается в 4,02, рестораны – в 4,03.
Наилучшие впечатления у пользователей остались после посещения достопримечательностей Риохи, которым они поставили 4,53 из 5. В число лидеров также попали Астурия, Эстремадура, Кастилия-и-Леон, Андалусия и Страна Басков.
В категории отелей высокими оценками отличаются Астурия и Риоха – 4,16 из 5. Отели Мадрида получили 4,14 баллов, а Андалусии, Балеарских островов, Страны Басков, Галисии и Наварры – 4,13.
Канарские острова, по мнению путешественников, являются лучшим гастрономическим регионом Испании. По этому критерию архипелагу поставили среднюю оценку 4,24. Также на TripAdvisor высоко оценивают Балеарские острова, Андалусию, Риоху и Валенспийское сообщество.Темы: Туризм Лас Пальмас де Гран Канария