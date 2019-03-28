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          Новости Испании » Новости » Туризм » Климатическое лето в Испании за 40 лет увеличилось на 5 недель

          Климатическое лето в Испании за 40 лет увеличилось на 5 недель

          10:17 28.03.2019

          Государственное метеорологическое агентство Aemet сообщает, что 70% жителей Испании уже испытывают на себе последствия климатических изменений.

          По случаю Всемирного дня метеорологии 23 марта агентство представило доклад по исследованиям изменений климата. Особое беспокойство Aemet вызывает рост территории полузасушливого климата, которая увеличилась на 30 тысяч квадратных километров. В наибольшей степени это отразилось на Кастилии-Ла-Манче, долине реки Эбро и юго-восточной части страны.

          Сухой климат – результат постепенного повышения температуры. При этом в Испании наблюдается рост по показателю как средней, так и максимальной и минимальной температур. Метеорологи сообщают, что тенденция наблюдается с 1971 года, и с тех пор температура растёт всё интенсивнее. В Средиземноморье температуры увеличиваются на 0,34° за каждое десятилетие с начала 1980-х.

          Специалисты говорят о том, что за последние 40 лет продолжительность летнего сезона выросла на пять недель.

          Кроме того, в городских пространствах всё чаще встречается феномен «островов тепла». Так, в Мадриде среднее число тёплых ночей выросло с 10 в период с 1971 по 2000 годы до 20 в период с 1981 по 2010.

          Метеорологи добавляют, что изменяется характер волн холода и тепла. Количество холодных волн сокращается, в то время как волны тепла становятся более частыми и длительными.

          Анализ был проведён с целью детального исследования климатических изменений для принятия соответствующих мер, а также для информирования населения об этих процессах. При составлении доклада использовались данные из Национальной базы климатологических данных, полученных из 58 обсерваторий, расположенных по всей стране.

          Темы: Туризм

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