В аэропорту Барселоны началась четырёхдневная забастовка

Сотрудники наземных служб авиакомпании Iberia в субботу начали четырехдневную забастовку в аэропорту Барселоны «Эль-Прат». Она продлится четыре дня и завершится во вторник.
Всего бастуют 2700 работников Iberia Airport Services, которые занимаются регистрацией, разгрузкой и загрузкой, обслуживанием самолетов и т.д. Они обслуживают не только Iberia, но и другие авиакомпании: Vueling, British Airways, Turkish Airlines.
Сотрудники Iberia добиваются изменений условий труда (требуют больше выходных дней, замену временных трудовых контрактов на постоянные и т.д.).
Работники наземных служб аэропорта Барселоны уже бастовали 27 и 28 июля, 24 и 25 августа, 30 и 31 августа.Темы: Туризм Барселона