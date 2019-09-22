Авиакомпания Vueling отменила 206 рейсов из-за забастовки в аэропорту Барселоны «Эль-Прат». В частности, 46 рейсов было отменено в минувшую субботу. По 54 - в воскресенье и понедельник. И 52 - во вторник.
Как сообщалось ранее, в аэропорту Барселоны проходит четырехдневная забастовка работников наземных служб авиакомпании Iberia. Они обслуживают также и другие авиакомпании, в том числу Vueling.
В Vueling подчеркнули, что отмена рейсов - вынужденная мера, и порекомендовали пассажирам даже не приезжать в эти дни в аэропорт.Темы: Туризм Барселона