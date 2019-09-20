20 сентября - Всемирный день паэльи

Сегодня, 20 сентября, отмечается Всемирный день паэльи. «Второй год подряд Валенсия именно в этот день делится со всем миром паэльей и эта инициатива превратила ее в универсальное блюдо дня в разных странах мира», - отметили в посольстве Испании в РФ.
Дата выбрана не случайно. Сентябрь - это месяц сбора риса, основного ингредиента паэльи. Оригинальный рецепт паэльи — это смесь всего лучшего: курица, кролик, улитки, фасоль, артишоки и другие продукты соединяются с рисом, чтобы сотворить универсальное блюдо, перед которым невозможно устоять.
«Приглашаем всех внести свою лепту и «зернышко риса»! Присоединяйтесь к празднику без границ и приготовьте свою паэлью, ведь из первоначального блюда возникло бесконечное множество версий, которые позволяют нам использовать почти любой продукт, который дает море, земля или огород. Пробуйте, наслаждайтесь и делитесь в Instagram и других социальных сетях со всем миром фотографиями своего гастрономического произведения с хештегом: #всемирныйденьпаэльи, #Worldpaelladay», - говорится в сообщении посольства.Темы: Туризм Валенсия