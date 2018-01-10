В 21 испанской провинции в среду объявлено метеорологическое предупреждение

Испанское государственное метеорологическое агентство AEMET в среду предупредило о снегопадах, ливнях и сильном ветре в 21 провинции.

«Оранжевый» уровень опасности действует в Луге и А-Корунье. Здесь ожидается сильный ветер. «Желтый» - в Оуренсе, Понтеведре, Мурсии и Альмерии.

В Кантабрии, Астурии, А-Корунье, Луго, Понтеведре, Гипускоа, Альмерии, Кадисе и Гранаде возможны проявления шторма, сильные волны.

Снегопад осложнит жизнь жителям Уэски, Авилы, Бургоса, Леона, Валенсии, Сеговии, Самары, Мадрида, Луго, Оуренсе, Астурии.

После снежного коллапса, который застал врасплох испанцев в минувшие выходные, коммунальные службы на этот раз заранее подготовились к сюрпризам природы. Чиновники обещают не допустить блокировку ключевых дорог.