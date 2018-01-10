Iberia предлагает билеты по Испании по цене от 25 евро

Авиакомпания Iberia запустила первую распродажу в 2018 году. Цены на авиабилеты по Испании стартуют от 25 евро в одну сторону, в Европу – от 29 евро, в Азию или США – от 199 евро.

Акция продлится до 22 января. Она распространяется на определённые рейсы Iberia (за исключением LEVEL), Iberia Express и Air Nostrum. Цены уже включают налоги и сборы.

Период поездок по сниженным ценам варьируется, в зависимости от региона: для Америки, Азии и Южной Африки скидки действуют на поездки с 15 января до 1 декабря 2018 года, за исключением периода с 16 июля по 31 августа; для Испании и Европы – с 1 февраля по 17 июня 2018 года, за исключением периода с 22 марта по 3 апреля, с 27 апреля по 3 мая и с 11 по 16 мая.

В акции также участвуют карибские и латиноамериканские направления, цены на билеты в этот регион начинаются от 274 и 299 евро в одну сторону, соответственно.

Кроме того, Iberia предлагает скидки на пакеты услуг, включающие проживание в отелях, а также аренду автомобилей.