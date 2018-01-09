Составлена карта исторических настенных рисунков Малаги

Ассоциация Málaga Monumental создала карту, на которой отмечено расположение более 60 объектов монументальной живописи, обладающих особой исторической ценностью.

«Мурали» XVIII века были собраны в одну интерактивную карту по итогам фотоконкурса, в рамках которого участники должны были запечатлеть лучшие образцы росписи эпохи барокко в Малаге.

По результатам конкурса первое место и денежный приз в размере 300 евро получил автор снимка, на котором изображено здание на улице Синко-Болас.

Второе место досталось фото росписи Епископского дворца, а третье – снимку Башни святого Филиппа.

Карта доступна по ссылке: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QHE5zEszQiwbUsWE_RDJKf3RhhjVe1JK&ll=36.72112684051033%2C-4.420867000000044&z=14