Ущерб от скандального флэшмоба в Жироне составил 150 тысяч евро

Несмотря на то, что по итогам первичной оценки ущерб от флэшмоба в местечке Плайя-де-Аро оценивался в 50 000 евро, Каталонская федерация ассоциаций гостиничного и музыкального бизнеса (FECASARM) по итогам детального анализа увеличила эту цифру втрое. Кроме того, ее руководство изучает возможность выступить в качестве частного обвинителя в возможном судебном деле.

Недавний флэшмоб, организованный в Плайя-де-Аро (побережье Коста-Брава), стал причиной паники среди туристов и местного населения, принявших его за теракт. Из-за возникшей суматохи разбилось множество посуды, а посетители баров и ресторанов убежали, не заплатив.

Генеральный секретарь FECASARM Хоким Боадас заверил, что представители организации не стали оценивать конкретно все блюда и напитки, которые не были поданы из-за закрытия ресторанов с учетом высокого сезона. За среднюю цифру они взяли 30 евро с человека за еду и еще 30 евро – за алкогольные напитки. Размер ущерба, который понесли от 25 до 30 пострадавших заведений, составил от 800 до более чем 40 000 евро. Помимо этого, организация намерена подать иск за моральный ущерб, однако его размер установит суд.

По словам Боадаса, «сложно сказать, где именно наступает ответственность организаторов флэшмоба, инсценировавших погоню папарацци и фанатов за знаменитостью, которая навела многих людей на мысль о теракте».

Генеральный секретарь сообщил, что с 1 сентября предприниматели намерены подать единый иск против туроператора, организовавшего подобные развлечения, а также против инструкторов летнего лагеря, которые претворили их в жизнь. «Если судебный процесс получит продолжение, они будут привлечены к соответствующей социальной ответственности. Если же дело будет передано в архив, то в отношении каждого будет подан индивидуальный гражданский иск», - предупредил Боадас.

В свою очередь представители туроператора Ruf Reisen заверили, что больше подобные акции организовываться не будут.