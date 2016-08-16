Официально: Коста-дель-Соль – самый солнечный регион Испании

Побережье Коста-дель-Соль на юге Испании официально признано самым солнечным местом страны. По последним данным метеобюро Aemet, количество ясных дней здесь составляет более 320 в год.

Жители южного участка испанского побережья Средиземноморья наслаждаются примерно 2 905 часами солнца в год. На Канарских островах, которые заняли второе место среди самых солнечных регионов страны, эта цифра оказалась примерно на 100 часов меньше.

Среди городов Коста-дель-Соль лидером по количеству солнечных часов была прзинана Малага со средним показателем около 3 000. Это самая высокая цифра по стране. В близлежащей Альмерии она составила 2 994 часов, а в Гранаде – 2 917. Соответствующие данные приводятся в докладе «Краткий справочник по климату Испании». Его авторы назвали Малагу городом с лучшим в Испании климатом. Этот титул ей обеспечили мягкие зимы и морской бриз, который не позволяет температуре слишком подниматься летом.

«Среднегодовая температура воздуха в городе составляет 18,5ºC, а в августе столбики термометров достигают средней максимальной отметки в 25,4ºC. Объем осадков также невелик – приблизительно 469,2 миллиметра в год. С ее 3 000 часов солнечного света и легким ветром Малагу можно назвать одним из лучших испанских городов для жизни», - подчеркивают составители.

В первую пятерку также вошли Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Пальма-де-Майорка, Уэльва и Виго.