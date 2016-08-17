На пляже в Малаге отдыхающие сформировали живую цепь, чтобы помочь спасателям

В минувшее воскресенье на пляже муниципалитета Торремолинос (Малага) купающиеся сформировали живую цепь, чтобы помочь спасателям вытащить из воды тонущих. Как сообщает The Huffington Post, инцидент произошел в минувшее воскресенье около 12:00 на пляже Ларри. Спасатели оказывали помощь отдыхающему, который из-за прибоя не мог вернуться на берег, и из-за сильных морских течений они также испытывали трудности с выходом из воды. Находившиеся на берегу люди с готовностью пришли на помощь и, уцепившись друг за друга, помогли спасателям извлечь тонущих из моря.

Координатор отдела безопасности мэрии Торремолиноса (Малага) Карлос Барранко объяснил, что «жизни спасателей все это время ничто не угрожало». По его словам, реакция отдыхающих удивила их: «Они были благодарны, но это была стандартная операция, которые они проводят регулярно», - отметил Барранко.

Он также напомнил, что в минувшее воскресенье спасатели провели 19 подобных вмешательств в районе Ла-Кариуэла, однако им самим ничто не угрожало. «Они постоянно вытаскивали купающихся из воды, потому что те игнорируют красный флаг, запрещающий купание. Естественно, что при этом спасателям приходится постоянно бросаться в воду и вовзращать людей на берег, и, видя это, отдыхающие спешат помочь, так как видят, что они не справляются с объемом работы», - подчеркнул Барранко. «Воскресенье было сложным днем, и они очень хорошо справились со сложившейся ситуацией», - заключил координатор.

С другой стороны, в это же воскресенье на пляже Ла-Кариуэле скончался 40-летний отдыхающий. Он не мог выбраться из воды, и его пытались спасти серферы, которые провели первичные реанимационные мероприятия, однако это не помогло и мужчина скончался.