Турпоток в Испанию за январь – апрель вырос на 13%

Испанию за первые четыре месяца года посетили 18,1 миллиона туристов, это на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные публикует Национальный институт статистики. В апреле в страну приехали 6,1 миллиона туристов, что на 11,3% больше, чем в апреле 2015-го.

Британские туристы традиционно составили большинство – 22,3% от общего объема, их число за январь-апрель увеличилось на 19,4%. Из Франции за этот период прибыли 2,7 миллиона человек (или 15% ото всех посетителей). Спрос на отдых в Испании со стороны немецких туристов увеличился на 6,7%, их доля составила 14,4%.

Канарские острова за 4 месяца посетили 4,5 миллиона туристов. Это почти четверть от всех прилетевших в страну за этот период. Увеличение по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составило 11,3%, В Каталонию приехали 4,2 миллиона человек, что составляет 23,4% от общего объема и на 6,2% больше, чем за январь-апрель 2015-го. Андалусию посетили 20,7% от всех иностранных туристов, рост составил почти 15%. В Валенсии рост за 4 месяца составил 20%, в Мадриде – 10,8%, на Балеарских островах – почти 22%.

14,4 миллиона туристов за первые четыре месяца года прибыли в Испанию через аэропорты, это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 13,4 миллиона разместились в гостиницах, рост в этом сегменте составил 14%, тогда как аренда жилья упала на 0,2%.