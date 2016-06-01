Летом в Испании появится более миллиона новых рабочих мест

Летний туристический сезон сгенерирует около 1,132 миллиона дополнительных рабочих мест в Испании, прогнозирует консалтинговая компания Adecco. Это на 10% больше, чем летом 2015 года.

Создание новых рабочих мест в основном придется на сектора, связанные с туризмом и общепитом. Хотя, вакансии появятся и в промышленности.

В целом, в сфере услуг будет трудиться 55% «летних» работников, в промышленности – 30%, в сельском хозяйстве – 14%, а в строительстве 1%. Наиболее востребованы будут профессиональные повара, официанты, водители грузовиков, складские рабочие, агенты по туризму, спасатели, телефонные операторы и клерки.

Профиль летнего работника больше не соответствует облику юного студента. Домохозяйки, люди, которые долго находятся без работы и те, кто старше 45 лет, тоже стали искать работу на лето. Компании в свою очередь стали более открыты к найму таких соискателей. В Adecco отмечают, что знание языков часто становится решающим фактором при трудоустройстве, а английский остается самым востребованным.

Каталония, Мадрид и Мурсия будут лидировать по количеству новых рабочих мест.