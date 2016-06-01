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          Новости Испании » Новости » Туризм » 7 причин провести отдых с семьей на Канарах

          7 причин провести отдых с семьей на Канарах

          12:41 01.06.2016

          Отдых на Канарских островах позволит не только ощутить единство семьи, показать ребенку удивительные уголки природы, но и увлечь его происходящим вокруг, а тем самым научить множеству новых вещей, утверждают в организации Promotur - Canary Islands, отмечая, что существует семь причин, которые делают Канарский архипелаг лучшим направлением для незабываемого семейного отпуска.

          Настоящее совместное приключение

          Все дети любят, когда родители делают что-то совместно с ними. Лучшие семейные каникулы включают в себя полный набор мероприятий на свежем воздухе: пешеходные и велосипедные прогулки, парапланеризм, плавание, гольф, серфинг, теннис, бег, футбол – в зависимости от пристрастий вы и ваш ребенок можете получить уроки различных видов спорта, из которых дети в дальнейшем смогут выбрать для себя любимое хобби, узнать в чем они могут быть успешны, почувствовать свое тело сильным, а себя смелыми.

          Прогулка по разноцветному песку

          Вулканическое происхождение островов означает, что на большинстве из их многочисленных пляжей вы найдете песок разных цветов: это длинные полосы белого песка, окаймленного водой цвета бирюзы, прекрасные уединенные заливы с темными вулканическими песочными потоками скрывающимися в водах океана, золотые крошечные бухточки в окружении дикой природы. Канарские пляжи идеально подходят для малышей, которые смогут не только гулять по ним, но и с удовльствием играть в песке и строить песочные замки, такие же уникальные, как 500 пляжей архипелага.  

          Самые семейно-ориентированные пляжи: Фламинго на Лансароте, Фуэртевентура Эль Котильо, Амадорес на острове Гран-Канария, Лас-Вистас на Тенерифе, Калера на острове Ла Гомера, Чарко-Верде на Ла Пальма и Кала де Такорон на Эль Йерро.

          Европейские стандарты безопасности

          Безопасность и здоровье детей – самое важное на что нужно обратить внимание при выборе направления для путешествия. Канарские острова являются частью Европейского Союза, и на всей их территории соблюдаются европейские стандарты, что делает их высокоразвитую систему здравоохранения доступной для отдыхающих. Пляжи архипелага обладают полным спектром спасательных услуг и современного оборудования, что позволяет наслаждаться ими в полной безопасности.

          Широкий выбор отелей

          Спектр предложений для туристического размещения широк: для комфортного и спокойного пребывания вы всегда сможете выбрать отель с лучшим уровнем обслуживания, питания и проживания. Многие отели находятся рядом с пляжами, окружены зелеными растениями и обладают игровыми зонами для детей. Если же вы хотите чувствовать себя, как дома, то на Канарских островах можно арендовать квартиру для проживания.

          Прогрессивная технология развлечений

          Помимо уникального теплого климата и привлекательных пляжей Канары богаты развлекательными центрами, которые приведут в восторг всю семью. Аквапарки архипелага с качественным оборудованием и инновационным оснащением стоят в ряду лучших в Европе.  Детям и взрослым гарантированы острые ощущения на громадных водных аттракционах, длинных и быстрых горках и в волновых бассейнах. Все аттракционы безопасны, а пребывание посетителей на территории парков тщательно контролируется профессиональными командами спасателей.

          Среди самых популярных: Сиам Парк на Тенерифе, известный во всем мире как лучший тематический парк в мире, Аквапарк Коста Тегуисе на острове Лансароте, Водный парк Acua на острове Фуэртевентура и Sioux City и Holiday World на острове Гран-Канария.

          Удивительные животные и растения

          Канарские острова стали домом для сотен животных, о которых здесь заботятся с большой отдачей. В местных тропических зоопарках и океанариумах детей и взрослых ждут поразительные, по отзывам множества туристов, шоу попугаев, косаток и дельфинов. В природных парках и ботанических садах можно незаметно для себя провести целый день разглядывая по-настоящему сказочные растения. А тем, кто еще не успел сделать это раньше или соскучился по катанию на верблюдах, можно прокатиться на одном из них через море песчаных дюн.

           

          Обязательны к посещению: Тенерифе Лоро Парк, зоопарк и ботанический сад Маропарк на острове Ла-Пальма, Лансароте Аквариум и Оазис парк на Фуэртевентура а также сад кактусов известного художника Сезара Манрике на острове Лансароте.

          Игры со звездами

          Здесь вы почувствуете себя ближе к Вселенной, чем где бы то ни было. Канарские острова имеют статус заповедника звездного неба из-за их привилегированного географического положения и климатических условий. На архипелаге расположены астрофизические обсерватории мирового значения, что делает его уникальным местом для астротуризма. Туристы могут не только полюбоваться звездами, но и стать участниками экстраординарной ночной экскурсии в сопровождении профессионального гида: абсолютно свободно можно посетить обсерваторию Роке-де-лос-Мучачос на острове Ла-Пальма и увидеть самый большой в Европе солнечный телескоп Грегори на Тенерифе.

          Полные жизни моря

          Атлантический океан, который омывает Канарские острова, является домом для «другого мира» полного жизни. Богатство океанского дна в этих местах и превосходная температура воды привлекают огромное разнообразие морской фауны. Есть несколько способов открыть для себя этот мир: смелые любители подводных погружений могут надеть гидрокостюм и исследовать любой из морских заповедников в поисках великолепных существ. Тем, кто предпочитает наблюдать за морскими обитателями плавая вдоль берегов, лучше взять лодку и сканировать горизонт в поисках дельфинов, касаток и гигантских голубых китов, которые живут свободно в океане. Экскурсионные суда отходят от южных побережий островов Тенерифе и Гран-Канария, а также из Коста Тасакорте на Ла-Пальма и Коста-де-Гран-Рей Валье на Ла Гомера - это лучшие направления, чтобы повстречать кашалотов и морских черепах. 

          Темы: Туризм  Лас Пальмас де Гран Канария

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