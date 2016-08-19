Туристы заполонили испанский городок Монтефрио

Журнал National Geographic включил Монтефрио (Гранада) в список мест с самыми лучшими видами на планете. После этого туристы со всего мира ринулись в этот небольшой испанский городок. Мэр Монтефрио Ремедиос Гамеc уже поблагодарила издание за такую рекламу и заявила, что в городе будет организован кемпинг и внедрены другие инфраструктурные объекты, которые позволят хоть как-то справиться с растущим турпотоком.

«В этом году число туристов увеличилось в 15 раз», - рассказала она. Еженедельно полюбоваться узкими улочками и крепостью приезжает 3 тысячи человек. В основном они пребывают из Испании, Бельгии, Франции и Англии.

В благодарность за публикацию городские власти решили переименовать смотровую площадку Лас-Пеньяс в National Geographic. Кроме того, муниципалитет откроет доступ к своей археологической достопримечательности Пеньяс-де-лос-Хитанос и проработает туристические пешеходные маршруты, чтобы люди интересно проводили время в городе.

National Geographic также рекомендовал своим читателям полюбоваться видами в Фонтайнхас (Кабо-Верде), Корд дю Сиель (Франция) или Орвиет (Италия).