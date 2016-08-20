На каталонских прилавках появились голубые крабы

Две недели назад на рыбной бирже каталонского города Сан-Карлос-де-ла-Рапита в продаже появились голубые американские крабы, представители одного из самых вредоносных инвазионных видов Средиземного моря. Как сообщают информационные агентства Испании, местные рыбаки считают, что голубые крабы уже обосновались в этой зоне, и объемы их ловли в последние недели существенно возросли.

"В силу количества вылавливаемых ракообразных некоторые рыбаки спрашивали у нас, можно ли их продавать. Мы проанализировали соответствующую информацию и выяснили, что в Испании голубой краб уже несколько лет находится в списке промысловых видов, поэтому правительство региона дало нам соответствующее разрешение", - объяснил Жоан Балаге, секретарь ассоциации рыбаков Virgen del Carmen.

С тех пор, как две недели назад продажа голубого краба на аукционах была разрешена, через биржу Сан-Карлоса прошло около 30 килограммов этих ракообразных. Всего было совершено 10 сделок по продаже по средней цене в 2,7 евро за килограмм.

Первые на средиземноморском побережье Испании экземпляры голубого краба были обнаружены в ноябре 2012 и январе 2013 годов в дельте реки Эбро. С тех пор их популяция неуклонно увеличивается.

Представители этого вида питаются моллюсками, ракообразными, мелкой рыбой и растениями. Своими клешнями они повреждают сети рыболовных судов. Впрочем, благодаря их питательной и гастрономической ценности в США их мясо ценится особенно высоко.

Голубые крабы – крупные ракообразные: длина тела взрослой особи может достигать более 20 сантиметров, а вес – от 500 граммов до килограмма. Для них характерен синеватый цвет конечностей.