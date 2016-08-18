В Барселоне на Airbnb почти 10 тысяч квартир и комнат сдается нелегально

Мэр Барселоны Ада Колау объявила войну незаконной сдаче в аренду туристического жилья в городе. Она попросила всех жителей поддержать ее инициативу.

Для того, чтобы сдавать объекты в аренду законно, необходимо обзавестись лицензией от властей, которые внесут квартиру в регистр туристического жилья и будут взымать налоги с этого вида доходов. Помимо этого, владелец должен указать телефоны немедленного реагирования и предоставлять в полицию данные о квартиросъемщиках.

Городской совет выдал на сегодняшний день 9 938 лицензий. Однако, если учитывать только то жилье, которое сдается через платформу Airbnb, в Барселоне доступны для аренды 19 724 объекта, что означает, что по крайней мере 9 786 пока находятся в нелегальном поле. К тому же есть и другие сайты, которые используются для предоставления жилья туристам.

Примерно 9 тысяч объявлений на Airbnb – о сдаче комнат. В Барселоне это незаконно. Можно арендовать только квартиры целиком.

Ресурс Airbnb выступил с заявлением о том, что политика каталонского правительства «является шагом назад», так как ударит по семьям «среднего достатка, которые не могут себе позволить арендовать жилье целиком».

Власти Барселоны не одиноки в своей борьбе. Такие города, как Рейкъявик и Берлин, тоже делают всё возможное, чтобы уменьшить воздействие платформы на рынок аренды. В статье журналистки из Амстердама Лорен Комитеу, которую приводила в пример Ада Колау, говорится, что подобные ресурсы осложняют поиски арендного жилья.

Барселона является четвертым европейским городом, где в июне было размещено больше всего объявлений на Airbnb. Возможно, отчасти потому, что является одним из самых туристических городов Европы и шестым по количеству гостиничных номеров.