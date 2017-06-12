Туристы чаще всего берут на прокат машины на Ибице и Майорке

Нынешним летом самым большим спросом прокат автомобилей пользуется в Пальме и на Ибице, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные специализированного сервиса Happycar. Соответствующие сведения были получены на основе бронирований на период с июля по сентябрь, совершенных как жителями страны, так и туристами из других европейских государств, в том числе Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Нидерландов и Польши.

За двумя вышеупомянутыми муниципалитетами в списке следуют Малага, Аликанте и Барселона. Замыкают первую десятку Тенерифе, Мадрид, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Валенсия и Фуэртевентура.

По мнению представителей Happycar, полученные результаты свидетельствуют о положительном состоянии сектора аренды автомобилей в Испании и о том, что в летние месяцы ему удастся удержать лидерские позиции по сравнению с другими странами Южной Европы, в том числе Италией, Грецией и Португалией.

В июле прокат машины в Испании обойдется в среднем в 24,96 евро, а в августе тариф вырастет на 1,16% и составит 25,25 евро. На Балеарах рост окажется более выраженным: здесь аренда автомобиля в июле будет стоить 27,82 евро, а в августе – 29,45 евро (+5,85%). Впрочем, в сентябре средняя цена опустится до 16,74 евро. В среднем по стране этот показатель составит 15,4 евро.

Среди регионов Испании самой доступной аренда будет на Канарских островах: ее стоимость составит 15,54 евро в июле и 17,15 евро в августе. За ними следуют Валенсия (22,97 и 19,74 евро), Мурсия (23,73 и 21,96 евро), Андалусия (23,9 и 23,42 евро) и Каталония (27,69 и 22,78 евро).