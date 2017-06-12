В Испании выбрали лучшее место для "сельского" туризма

Муниципалитет Сигуэнса (Гвадалахара) по результатам опроса, проведенного порталом Escapadarural, признан лучшим в Испании местом для так называемого "сельского туризма". Голосование длилось целый месяц, в нем успели принять участие 30 427 путешественников. Сигуэнса набрала 5 720 голосов (почти 20%). При этом выбор у респондентов был большой - 269 муниципалитетов из 17 автономных сообществ.

Возможно, такая популярность Сигуэнсы объясняется тем, что каждый год именно сюда из Мадрида отправляется "Средневековый поезд" - туристический состав, где пассажиров развлекают жонглеры, музыканты и трубадуры. В Сигуэнсе путешественников ждут экскурсии по главным достопримечательностям города.

Второе место в рейтинге занял муниципалитет Элисондо (Наварра), за который свои голоса отдали 16% опрошенных. А замыкает тройку лидеров мадридский Гарганта-де-лос-Монтес (12%). Далее следуют Альфос-де-Льоредо (Кантабрия), Грасалема (Кадис), Коваррубиас (Бургос), Сант-Жоан-де-лес-Абадессес (Жирона), Терресилья-эн-Камерос (Ла-Риоха), Онис (Астурия) и Лейро (Оренсе).