Гостям «Белой ночи фламенко» в Кордове продадут билеты на поезд за полцены

Железнодорожная компания Renfe предоставит скидки на билеты в размере 50% гостям «Белой ночи фламенко», которая пройдет в Кордове в ночь с 17 на 18 июня. Как сообщают информационные агентства Испании, в этом году мероприятие, входящие в число самых заметных событий международного масштаба, пройдет в десятый раз.

Как сообщили представители компании Renfe, вышеупомянутая скидка будет действовать на билеты класса Turista на определенные составы AVE, которые отправятся из Мадрида в Кордову днем и вечером 17 июня, а также в обратном направлении утром 18 июня. Для получения скидки необходимо единовременно приобрести билеты в оба конца. Акция охватывает поезда, отправляющиеся из столицы в субботу в 17:00, 17:35, 18:00, 19:30, 20:35 и 21:15, и составы, идущие в обратную сторону в 7:50, 8:56, 9:29, 11:29, 11:56 и 12:29.

Купить билеты можно будет с помощью обычных каналов продаж, в том числе и через сайт www.renfe.com.